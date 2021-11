Maratona di Palermo, il monrealese Gianni Nicolosi si impone nella categoria M.50

Per lui l’ottimo tempo di 2h56’30’’. 29 gli atleti monrealesi al via. LE FOTO

PALERMO, 22 novembre – Anche la Marathon Monreale e con risultati di tutti rispetto, ha preso parte ieri alla Maratona di Palermo, manifestazione che è tornata dopo due anni di assenza, dovuta alle note vicende pandemiche.

La rappresentativa monrealese era forte di ben 29 atleti ai nastri di partenza: 25 erano al via nella gara della mezza maratona e 4 nella regina delle gare: la maratona di 42,195 km.

Da sottolineare la grandissima prestazione della punta di diamante della società monrealese: Gianni Nicolosi che, gara dopo gara, riesce a stabilire tempi quasi da professionista e non da amatore, fermando il cronometro a 2h56’30” riuscendo a salire il gradino più alto del podio, 1° nella categoria M.50

Altro podio e personale per Zaira Martorana che chiude al terzo posto di categoria con il tempo di 3h47’46”. Sempre con tempi di tutto rispetto concludono la maratona Simone Lo Re 3h16’24” e Tony Sanghez 3h42’50”.