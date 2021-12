Domenica l’ultima tappa e la premiazione finale dell’VIII edizione del Running Sicily-Coppa Conad

Tra gli uomini attualmente è in testa la Marathon Monreale

PALERMO, 9 dicembre – Si concluderà domenica prossima 12 dicembre a Trappeto la VIII edizione del Running Sicily-Coppa Conad, circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’ASD Agex di Nando Sorbello.

Dopo la Maratonina di Terrasini dello scorso 27 giugno e la Palermo International Half Marathon del 17 ottobre, la classifica a squadra è guidata dalla Marathon Monreale tra gli uomini e dalla Trinacria Palermo tra le donne, mentre Annalisa Di Carlo della Mega Hobby Sport e Giovanni Arena della Polisportiva Ingargiola sono in testa, nelle rispettive classifiche assolute individuali

Le gerarchie definitive verranno stabilite domenica nella terza ed ultima tappa: il X Trofeo podistico “Le Antiche Vie di Trappeto”, gara sui 10 chilometri, organizzata dall’ASD Club Atletica Partinico in collaborazione con l’ASD Agex.

Il via alla gara, che si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali misure anticovid, è fissato alle ore 10: gli atleti percorreranno un circuito cittadino di 2,5 Km. da ripetere 4 volte con partenza ed arrivo a Piazza Municipio. Per le iscrizioni, che si chiuderanno domani a mezzanotte, si invita a consultare l’apposita sezione del sito www.runningsicily.it.

La lunga giornata all’insegna dell’amore per la corsa proseguirà domenica 12 dicembre, alle 14.30, alla Real Cantina Borbonica di via Principe Umberto 312 a Partinico dove sono in programma le premiazioni di squadre ed atleti. Le classifiche finali del circuito che saranno stilate nel rispetto della somma dei migliori 2 punteggi ottenuti nelle 3 tappe. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55- M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 - M50 – F50.

Non solo premiazioni, alla Real Cantina Borbonica si alzerà il sipario anche sul IX Running Sicily-Coppa Conad che, il prossimo anno, si articolerà su 4 tappe.

L’edizione 2021 del Running Sicily-Coppa Conad, organizzata dall’ASD Agex di Nando Sorbello, è stata realizzata grazie al supporto di Conad, Cisalfa, Aziz technology, Astercar Kia, Ente Promozione Sportiva Opes e Palm Smart Senior Resort.