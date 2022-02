Volley, vincono sia i ragazzi che le ragazze: il campionato della New Gica comincia con una doppietta

Duplice affermazione dei monrealesi nel campionato di Prima Divisione

MONREALE, 13 febbraio – Confortante doppietta per la New Gica Monreale di volley, che saluta la prima giornata del campionato di Prima Divisione con una duplice vittoria: una in ambito maschile, l’altra in quello femminile. Entrambe le sfide si sono concluse con il punteggio di 3-0.

I match si sono disputati nella palestra della scuola Margherita di Navarra di Pioppo. Le ragazze allenate da coach Pippo Mirto, vecchia gloria del volley monrealese, hanno prevalso sull’Autosystem. I ragazzi, invece, guidati da mister Renato Corpora, si sono imposti sull’Asd Volley Partinico.

Comincia quindi nel migliore dei modi l’avventura in campionato, edizione 2022, per la società monrealese fondata da Carlo Giannetto, pur in un difficile periodo caratterizzato dai problemi legati alla pandemia. L’obiettivo, come sempre, al di là dei risultati sportivi, pur sempre importanti, è quello di avviare giovani alla pratica sportiva in una disciplina popolare e seguita come quella della pallavolo.