Volley, doppietta per la New Gi.Ca: vincono sia i ragazzi, che le ragazze

Le partite erano valevoli per il campionato di Prima Divisione

MONREALE, 3 aprile – E’ stata una giornata decisamente positiva per la New Gica Sport, impegnata tanto nel campionato maschile, quanto in quello femminile di Prima Divisione di volley. Entrambe le compagini si sono affermate nei match casalinghi, al termine di partite ben giocate, che lasciano per sperare per il prosieguo della stagione.

I ragazzi allenati da Renato Corpora si sono imposti per 3-0 contro la Pallavolo Terrasini. 25-23, 27-25, 25-12 i parziali. In pratica la New. Gica ha dovuto faticare oltremisura nei primi due set, chiusi vittoriosamente, ma al termine di altrettante entusiasmanti rimonte. Tutto facile, invece, nella terza frazione, in cui il divario è venuto fuori con relativa facilità.

Successo per 3-1, invece, per le ragazze di Pippo Mirto che si sono imposte sul Don Orione Palermo. 25-22, 22-25, 25-21, 25-23 il punteggio del match che ha visto le monrealesi sempre sul pezzo, determinate a portare a casa l’intera posta.