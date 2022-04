Volley donne, ancora un successo per la New Gi.Ca nel campionato di Prima Divisione

Le ragazze di Pippo Mirto chiudono sul 3-0 il match contro la Volley Land Carini

CARINI, 6 aprile – Arriva un altro successo per la New Gi.Ca. Monreale, impegnata ieri presso la palestra annessa alla scuola Laura Lanza di Carini contro la locale formazione della Volley Land nel match valevole quale partita di recupero del campionato di Prima Divisione femminile.

Le ragazze allenate da Pippo Mirto non hanno avuto eccessivi problemi a schiudere la pratica dell’incontro, chiudendo con un 3-0 piuttosto agevole. Soddisfatti a fine gara il presidente Carlo Giannetto e lo stesso coach Pippo Mirto per l’esito della gara, che consolida il primato in classifica delle monrealesi.