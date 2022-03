Volley, facile vittoria per i ragazzi della Gi.Ca. Monreale

La squadra del presidente Giannetto liquida con un secco 3-0 il Don Orione

MONREALE – 6 marzo – Vittoria facile per la New. Gi.Ca maschile del Presidente Carlo Giannetto. I gialloblù di mister Renato Corpora si impongono con un secco 3-0 contro il “Don Orione” nel match disputato nella palestra della scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo.

I ragazzi della Gi.Ca sono apparsi più in forma e più coesi degli ospiti, dimostrando di avere ben assimilato gli schemi dell'allenatore. La partita, valevole per la terza giornata del campionato di Prima Divisione, è apparsa da subito in discesa per i padroni di casa che si sono assicurati il match con i seguenti parziali: 25-9, 25-18 e 25-8. Una grande entusiasmo che conferma gli obiettivi di promozione della compagine monrealese.