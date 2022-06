Scacchi, dal 3 al 9 luglio prossimi a Terrasini i Campionati Italiani Giovanili Under 18

Sono organizzati dall’Accademia Scacchistica Monrealese

PALERMO, 4 giugno – Sono in via di completamento le fasi eliminatorie regionali che decideranno i nomi dei giovani scacchisti che a luglio prenderanno parte all’edizione 2022 dei “Campionati Italiani Giovanili Under 18” di scacchi.

La manifestazione, organizzata dall’Accademia Scacchistica Monrealese con il patrocinio della FSI (Federazione scacchistica italiana), e che si svolgerà dal 3 al 9 luglio al “Resort Village Città del Mare” di Terrasini, rappresenta la più importante kermesse del panorama scacchistico nazionale con la partecipazione di oltre 1300 giovanissimi giocatori e più di 3000 accompagnatori oltre ad una folta platea di addetti ai lavori e spettatori.

“Poter ospitare nel nostro territorio questa importante manifestazione sportiva ci riempie di soddisfazione – ha dichiarato il sindaco del comune di Terrasini, Giosuè Maniaci – Il nostro Paese, come sempre, sarà all’altezza di accogliere i graditissimi ospiti mettendo a loro disposizione l’ospitalità e la simpatia che ci contraddistingue. Per il loro richiamo e per l’interesse che suscitano, i Campionati Italiani Giovanili Under 18 di scacchi rivestono un significato importante anche per far conoscere e per promuovere il nostro territorio: un buon volano, quindi, di promozione sportiva, culturale e sociale nel segno dei più alti valori umani e civili”. I Campionati Italiani Giovanili Under 18 rappresentano uno dei tornei di punta della Federazione Scacchistica Italiana. All’edizione dello scorso anno, svoltasi a Salsomaggiore Terme, pur in piena pandemia, presero parte oltre 600 tra giocatori e giocatrici di 125 società scacchistiche provenienti da 40 provincie italiane.

L’intero calendario degli eventi, sia sportivi che di natura turistica della manifestazione, è consultabile collegandosi al sito https://www.cigscacchi2022.it/. Saranno, infatti, numerose le iniziative in programma dal 3 al 9 luglio con quotidiane degustazioni di prodotti tipici siciliani, spettacoli serali di intrattenimento oltre a diverse gite turistiche programmate nel capoluogo isolano e nella sua provincia.