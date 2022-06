Volley donne: Prima Divisione. La Gi.Ca vince e centra le semifinale playoff

Domani importante match contro Bagheria

MONREALE, 17 giugno – Giocando una partita accorta e grintosa la New Gi.Ca. Monreale supera agevolmente la Tecnocasa Volley Palermo col punteggio di 3-0 e centra l’accesso alla semifinale play off del campionato di Prima Divisione.

La gara, però, non era facile perché formata da atlete di caratura nazionale. I parziali di 25-10, 25-10, 25-13 lasciano immaginare che la gara sia stata a senso unico , sensazione che può trarre in inganno chi non vi ha assistito. Infatti ci sono voluti tutta la concentrazione e le capacità tecniche delle singole atlete della GICA, oltre che i preziosi consigli del coach Pippo Mirto per superare la compagine palermitana.

Si apre adesso una seconda fase in cui domani si giocherà la semifinale contro il Volley Bagheria, squadra ostica e tecnicamente valida che nella gara precedente di qualificazione ha dato non poco filo da torcere alla GICA. Il Bagberia è allenato da un vecchio e valido lupo della pallavolo, che vanta esperienze non solo palermitane ma francesi, inglesi, italiane: si parla di Armando Vicari.

“Ritengo –dice il presidente Carlo Giannetto – che avremo bisogno di tutta la nostre risorse tecniche e mentali per competere positivamente contro tale formazione perché sicuramente il risultato sarà in bilico fino alla fine. Speriamo bene e in bocca al lupo alle mie atlete. Mi auguro che l’idea che serpeggia in tutti quelli che frequentano la pallavolo monrealese non sia vera e che non sia vero il vecchio detto che pensare male è peccato ma spesso ci si azzecca. Mi auguro che non ci sia un progetto per ostacolare la marcia vincente della GICA”.