Scacchi, Monreale promossa in Serie B

Elio Ganci ottiene il titolo di "candidato maestro"

TAORMINA, 20 settembre – Si è concluso da poco il weekend del campionato italiano a squadre, che ha visto i circoli scacchistici confrontarsi lungo tutto lo stivale, dalla serie “Promozione” alla serie A2 - nei raggruppamenti locali - più la serie A1.

Nello specifico, il concentramento Siciliano si è svolto nei pressi di Taormina, con la collaborazione dell’Accademia Scacchistica Monrealese che ha fornito il materiale (centinaia di set ed orologi). La squadra monrealese - neo promossa in C dopo aver conquistato il titolo di campione della serie Promozione nel 2021 - quest’anno costituita da Elio Ganci, Simone Mondello, Alberto Ganci e Salvatore Maestri (in quest’ordine di scacchiera) - vincendo ben quattro partite su cinque ha conquistato il secondo posto, ottenendo la promozione in Serie B.

Elio Ganci ha svolto in maniera impeccabile il ruolo di capitano: pur dovendo sostenere l’impegno emotivo e tecnico-tattico delle proprie partite, ha avuto costantemente il polso della situazione globale ed ha saputo gestire le risorse della squadra al meglio, contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento dell'obiettivo. Ciliegina sulla torta: grazie al suo rendimento eccezionale, ha superato i 2000 punti conquistando il meritatissimo titolo di “Candidato Maestro”.

Anche in serie Promozione l’accademia ha potuto schierare le proprie formazioni, affiancando i giovanissimi ai "titolati" Serafino Di Misa, Gianluca Fernandez e Sergio Parisi.

Nonostante l’obiettivo di quest'anno fosse investire sul vivaio “semplicemente per fare esperienza”, grazie al contributo di Salvo Russo, Antonino Taormina, Gabriele Mauro, Fabrizio Parisi e Gioele Di Maggio l’Accademia Scacchistica Monrealese ha comunque sperato fino all’ultimo turno, sfiorando l’impresa della promozione piazzandosi come prima tra le “non-promosse”. Ottimo punto di partenza per l’anno prossimo.

Assente solo fisicamente, ma costantemente aggiornato sui progressi delle squadre il riferimento imprescindibile degli scacchisti monrealesi, l'istruttore Michel Bifulco, al quale vanno i più sinceri ringraziamenti dell'Accademia per la preparazione dei ragazzi. La promozione in B è stata dedicata a lui.

Menzione speciale per Salvo Ganci, onnipresente, mental coach abilissimo, pronto a consolare i ragazzi nel momento del bisogno o a spronarli quando serviva un pizzico di “cattiveria agonistica” in più.

Complimenti anche a Rosario Davì, che con il suo arbitraggio impeccabile ed i suoi modi sempre cordiali ed eleganti è stato anche lui motivo d’orgoglio per l’accademia che ringrazia anche i due sponsor di quest'anno: TuttoSport di Cosimo Madonia e Salumeria Taormina (Monreale) per aver reso un po' meno grave l'impegno economico che ha permesso ai ragazzi di sfoggiare delle magliette bellissime e di notevole qualità.