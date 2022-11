Scacchi, Elio ed Alberto Ganci agli Europei giovanili di Antalya

La manifestazione si disputa nella città della Turchia fino al 15 novembre

MONREALE, 7 novembre – Gli scacchi, riconosciuti a tutti gli effetti come sport negli anni '20 dal Comitato Olimpico Internazionale e disciplina ormai da tempo affiliata al Coni, continuano a dare grandi soddisfazioni alla città di Monreale.

Anche il 2022 é stato un anno ricco di successi: la squadra cittadina ha conquistato la promozione in serie B, il monrealese Alberto Ganci ha vinto il campionato italiano ed il fratello Elio ha ottenuto il titolo di candidato Maestro.

In questi giorni le punte di diamante dell'Accademia Scacchistica Monrealese Elio ed Alberto Ganci tengono alto il nome della cittadina normanna e rappresentano l'Italia all'European Youth Chess Championship, l'evento giovanile più popoloso dell'anno, che coinvolge 1000 giocatori da 46 federazioni. Il torneo si svolge ad Antalya, in Turchia, dal 5 al 15 novembre, presso il "Pine Beach Hotel", che dedica ai ragazzi oltre 2400 metri quadrati.