Scacchi, grandi risultati per i fratelli Elio ed Alberto Ganci agli Europei giovanili di Turchia

I due monrealesi, unici siciliani in lizza, sono tesserati per l’Accademia Scacchistica Monrealese

ANTALYA (TUR), 16 novembre – Si è concluso ieri l'European Youth Chess Championship, uno tra gli eventi giovanili più importanti dell'anno, che ha visto un migliaio di giocatori provenienti da 46 federazioni differenti sfidarsi presso il "Pine Beach Hotel" ad Antalya, in Turchia, per il titolo di campione d'Europa.

Tra i 14 atleti che hanno rappresentato l'Italia i due Monrealesi Elio ed Alberto Ganci, unici siciliani. Elio - da poco promosso CM - con una performance che lascia a bocca aperta, è l'italiano che, considerando sia l'europeo sia il mondiale, ha ottenuto la variazione elo migliore in assoluto, terminando il torneo con 2115 punti.

Anche Alberto - Campione Italiano in carica - ha disputato un ottimo torneo, conquistando la promozione a 1N. I risultati incredibili raggiunti dai fratelli Ganci non sono - di certo - un caso, ma sono frutto di studio, costanza, talento e tanti - anzi tantissimi - sacrifici, non solo da parte dei ragazzi, ma anche dei genitori, Salvatore e Rosalia, i quali li sostengono in ogni situazione contribuendo in maniera decisiva alla loro crescita. Insomma: sono una squadra perfetta.