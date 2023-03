Maratona di Roma, gran tempo per il monrealese Gianni Nicolosi

Maratona di Roma, gran tempo per il monrealese Gianni Nicolosi

20 atleti della Marathon Monreale al memorial Joe Petrosino di Palermo

ROMA, 20 marzo – Si è svolta ieri mattina la Maratona internazionale di Roma, alla quale ha preso parte anche la Marathon Monreale presente con il suo atleta di punta Gianni Nicolosi che per la prima volta ha corso lungo le strade della Città Eterna.

La maratona di Roma si distingue dalle altre per la sua bellezza monumentale, che vede la sua partenza dai Fori Imperiali, passando da piazza San Pietro e ritrovarsi a sfrecciare accanto alla Fontana di Trevi ed arrivare quindi al Colosseo. Un percorso che non ha eguali in tutto il mondo.

Il forte atleta monrealese, pur vivendo tutte le emozioni che trasmette Roma, è riuscito a concludere la gara fermando il cronometro in 2:58:30: un grandissimo tempo che per un amatore di ben 52 anni su un percorso non tutto pianeggiante lo proietta tra i più forti atleti siciliani.

Sempre nella giornata di ieri la società monrealese, con ben 20 atleti, ha partecipato a Palermo alla prima edizione della gara della legalità intitolata Memorial Joe Petrosino.