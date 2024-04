Gli scacchisti monrealesi tra i più forti della provincia di Palermo

Ottimi i risultati al campionato provinciale giovanile 2024

PALERMO, 1 aprile – Si è svolto nei giorni scorsi al Convitto Nazionale "Giovanni Falcone", il Campionato Provinciale Giovanile 2024 Palermo under 18.

L' Accademia Scacchistica Monrealese è stata egregiamente rappresentata, piazzandosi al terzo posto tra tutte le società della provincia.

Ben 4 trofei per gli scacchisti di casa nostra: nell'under 18 Campione Assoluto Elio Ganci, con 5 punti su 6. Terzo (pari punti con il secondo) Federico Maida, con 4.5.

Nell'under 14 Campione Assoluto Alberto Ganci imbattuto con 6 su 6. Nell'under 8 Davide Daidone vice campione provinciale, secondo con 5 su 6.

Ottime prestazioni anche per: Gioele Di Maggio, Giosuè Di Maggio, Andrea Marrone, Massimo Lullo, Salvatore Russo. Presenti a fare il tifo i genitori dei ragazzi, guidati dell'esperto Salvatore Ganci. Tra gli arbitri designati c'era anche Rosario Daví, socio monrealese dall'esperienza internazionale. Michel Bifulco, istruttore e mental coach dei ragazzi, presente in veste di fotografo ufficiale.