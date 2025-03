Alla Maratona di Roma c’era anche la Marathon Monreale

Ottima la prestazione di Gianni Nicolosi

ROMA, 23 marzo – C’era anche la Marathon Monreale alla 30ma edizione della Maratona di Roma, che si è svolta domenica scorsa, 16 marzo, per le vie della capitale e che ha visto la partecipazione di 30 mila iscritti, record assoluto per la manifestazione.

La mattina di domenica anche il Santo Padre ha voluto benedire dall’ospedale tutti i maratoneti, nonostante i ben noti problemi di salute.

Tra i partecipanti anche tre “gladiatori” della Marathon Monreale, che hanno preso il via alle 8,30 dai Fori Imperiali attraversando le principali vie della capitale ammirando tutti i monumenti storici. A fermare il cronometro con un tempo da professionista dell’atletica leggera la freccia della Marathon Monreale, Gianni Nicolosi con un tempo di 2:55:44 che lo conferma come uno dei più veloci siciliani in gara: a seguire i compagni di squadra Enrico Conti e il veterano Antonino Vassallo.