Volley, la New Gi.Ca Sport Monreale promossa in Serie C

La presidente Giannetto: “Non solo una vittoria sportiva”

MONREALE, 9 maggio – La New Gi.Ca. Sport Monreale celebra una pagina storica della propria attività sportiva: la squadra maschile di Serie D, infatti, ha conquistato la promozione nel campionato regionale di Serie C.

Il successo è arrivato al termine di una stagione intensa, appassionante e condotta con grande determinazione e competenza. Un risultato che porta la firma tecnica e umana di Mister Giorgio Castronovo, allenatore capace di gestire il gruppo con autorevolezza e visione. La squadra, con sapiente preparazione atletica e tattica, ha saputo affrontare con lucidità le sfide del campionato, crescendo partita dopo partita fino a tagliare l’ambito traguardo. A guidare i compagni in campo è stato l’atleta Gianluca La Corte, vero e proprio motore emotivo e tecnico della squadra, che con passione ricopre anche il delicato ruolo di allenatore dei settori giovanili della stessa associazione, contribuendo a costruire il futuro della pallavolo monrealese dentro e fuori dal campo.

L’ultima sfida, giocata contro il Vigata Volley di Porto Empedocle, ha suggellato una stagione indimenticabile, in cui la determinazione, l’unione del gruppo e la visione tecnica hanno fatto la differenza.

“Questa promozione non è solo un successo sportivo – dichiarano il presidente Rosanna Giannetto e il vicepresidente Roberto Vittoria – ma una conquista che dà valore al sacrificio, alla competenza e alla passione.

Ringraziamo di cuore Mister Castronovo, il capitano La Corte e ogni singolo ragazzo che ha lottato con il cuore per questi colori. Hanno portato onore alla nostra associazione, ma soprattutto al nostro territorio. Un ringraziamento speciale va anche alla dirigente Rosi Ganci, che con scrupolo, dedizione e presenza costante ha seguito la squadra in ogni fase del campionato, supportandola con grande professionalità. Hanno dimostrato che con il lavoro serio e la visione sportiva si può costruire una squadra che vince sul campo e nella vita. Questo è un orgoglio che Monreale si merita e che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze”.

Il successo della Serie D è il frutto di un progetto sportivo solido, coerente e fortemente legato al territorio, e rappresenta un segnale potente per tutte le giovani generazioni che scelgono lo sport come palestra di vita e riscatto.