Calcio a 5: Serie C1. Sabato l’Atletico Monreale cerca il riscatto contro l’Akragas

I ragazzi di mister Macaluso vorranno cancellare la sconfitta maturata contro il Palermo C5

MONREALE, 17 ottobre – Dopo la prima sconfitta stagionale dei ragazzi di mister Macaluso per 6-2 contro il Palermo C5 sarà l'Akragas a farsi trovare sul cammino dei colchoneros nel prossimo match casalingo valido per la quinta giornata di campionato.

La squadra monrealese dovrà dunque reagire e mettersi nuovamente in gioco contro un'altra "big" del campionato, reduce da una vittoria importante per 4-0 contro il San Vito Lo Capo e momentaneamente al terzo posto, ad un solo punto in più rispetto all'Atletico.

I ragazzi di mister Macaluso in settimana si sono allenati ad alta intensità e non ci sono segnali di scoraggiamento, ma tanta e tanta voglia di fare risultato e dimostrare, ancora una volta, soprattutto a loro stessi, che sono fatti per fare bene in questa categoria e che i 9 punti portati a casa contro Sant'Isidoro (4-3), Canicattì (7-0) e Ficarazzi (6-1) sono merito del lavoro e del gioco veloce ed efficace che il tecnico ha tanto voluto. Appuntamento a sabato al Palacanino di Altofonte alle ore 17. La gara, che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della stagione di entrambe le squadre, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società monrealese.