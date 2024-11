Calcio a 5: Serie C1. Contro gli “89ers” l’Atletico Monreale cerca di invertire la tendenza

Appuntamento domani al PalaCanino alle ore 17

MONREALE, 15 novembre – Continua il campionato di Serie C1, difficile e molto competitivo, come sempre e come l'Atletico se lo aspettava soprattutto dopo la scorsa annata.

Sicuramente, però, questo inizio di stagione è stato altalenante, tra alti e bassi, con tre vittorie e quattro sconfitte (l'ultima in casa del San Cataldo per 7-3) e sotto le aspettative della squadra di mister Macaluso. La prossima partita che vede i colchoneros tornare a giocare in casa. Sarà un'altra importante sfida, contro il Palermo Futsal Eightyniners, momentaneamente sesto in classifica a 13 punti.

Ogni gara, però, continua a candidarsi come l'occasione giusta per essere il turnaround della stagione: l'Atletico è consapevole che anche il minimo risultato potrebbe essere decisivo nelle sorti del campionato, soprattutto a livello mentale. Appuntamento quindi al PalaCanino di Altofonte alle ore 17. La live del match sarà visibile sulla pagina Facebook della squadra. Gli arbitri assegnati sono: Massimo Seminara, Francesco Salvatore Suriano e al cronometro Salvatore Gabriele Oliveri.