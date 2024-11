Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale non inverte la rotta: finisce 8-4 per gli 89ers

Continua il momento no dei monrealesi

ALTOFONTE, 16 novembre – Full time: finisce 4-8 al Palacanino la sfida tra Atletico Monreale e Palermo Futsal Eightyniners.

C'è poco da scrivere: i ragazzi di mister Macaluso non riescono piu a trovare la via della vittoria, nonostante una prestazione a sprazzi anche positiva, ma che continua a non avere quella solidità che serve. Nel primo tempo la formazione palermitana va avanti 2-0 e mostra carattere nonostante la giovane età della rosa.

Poi un bellissimo gol di un buon Raffaele Mariolo porta la partita sul 2-1 e anche un po’ di fiducia alla compagine monrealese che nonostante molte occasioni create non riesce proprio a mettere la palla in rete. Nel secondo tempo gli avversari mettono in difficoltà la difesa colchoneros firmando il gol del 3-1.

Ciccio Lo Giudice non ci sta e rimette tutto sul 2-3. L'ennesima sbavatura difensiva da parte dell'Atletico su un calcio di punizione a favore dei palermitani porta il match sul 2-4. Un Roberto Macaluso trascinatore e rigenerato, dopo un inizio di stagione altalenante, firma prima il 3-4 e poi il 4-4 con due gol “alla Roberto Macaluso”, di cui il secondo al volo e sotto l'incrocio. Da quel momento per i ragazzi di mister Macaluso è black-out totale, proprio mentre la partita poteva prendere una direzione favorevole. È 4-8 il risultato finale. La fortuna raramente sta girando a favore in questo inizio di campionato, l'Atletico sembra di essere sempre in partita ma subisce tantissimo e segna poco (incredibile palo a porta vuota di Sgarlata anche oggi, di fatto). Ferma ancora a 9 punti adesso la società monrealese deve iniziare a guardare anche a chi sta più in basso e la vittoria inizia a diventare una necessità. Ma non sarà facile visto che la prossima gara si giocherà in casa del 3M.