Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale vuole far punti domani contro il 3M

I "coclchoneros" sono in serie negativa da 5 turni. Si gioca al Paladonbosco alle ore 18,15

MONREALE, 22 novembre – Ogni punto conta. Domani l'Atletico Monreale ospite del 3M al Pala Don Bosco, una delle big di questo campionato, terzo in classifica a 17 punti.

Più passano i giorni e le settimane e più ogni risultato inizia a pesare, la palla a diventare bollente e ogni punto perso potrebbe diventare decisivo. Lo sa bene l'Atletico, che ormai ha la necessità dopo 5 sconfitte consecutive, di portare a casa un risultato positivo che può sia portare entusiasmo che far dormire notti più tranquille.

Otto giornate e 9 punti per i colchoneros con una classifica che inizia a far preoccupare per la poca distanza tra la società monrealese e la zona play-out. Scenario assolutamente da evitare e da cui scappare il prima possibile dunque, visto il finale da cardiopalma della precedente annata, con l'Atletico che ha dovuto tirare fuori il tutto per tutto per salvarsi e ce l'ha fatta nelle ultime partite stagionali. Appuntamento quindi a domani al Pala Don Bosco alle ore 18:15. Gli arbitri assegnati per il match sono:

Francesco Santangelo della sezione di Trapani, Salvatore Gabriele Oliveri di quella di Palermo. Al crono: Antonino Schifano di Trapani. La diretta della partita sará trasmessa sulla pagina Facebook della squadra.