Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale torna al successo: prestazione super, 3M al tappeto

Al Paladonbosco finisce 9-3 per i “colchoneros”

PALERMO, 24 novembre – Un Atletico Monreale semplicemente sontuoso ritorna alla vittoria nel mondo più bello possibile. Finisce 9-3 al Paladonbosco la sfida contro il 3M.

Il primo tempo è combattuto, le occasioni sono tante ed è Sgarlata a sbloccarla, anche se poco dopo il 3M va in rete. Roberto Macaluso riporta la squadra in vantaggio sul 2-1, ma è 2-2 il risultato finale della prima parte di questa gara. Il secondo tempo è un tracimare colchoneros, che nonostante subiscono il 3-2 proprio nei primi secondi della ripresa, cercano dentro di loro la forza e l'orgoglio di cui tanto c'era bisogno per ritrovare quell' Atletico " bello e impossibile " che nelle ultime gare, seppur giocando a sprazzi anche bene, era un po mancato. Di fatto dopo un Roberto Macaluso indemoniato ed un gol a pallonetto dalla difesa di Andrea Lupo è 9-3 per i monrealesi il risultato finale. Ma la vittoria è di tutti, e passa dalle parate del portierone Alessandro Norfo al Capitan Salamone, agli under, alle sgasate di Vincenzo Sgarlata.

erviva quella fortuna che era un pò mancata, è vero, ma oggi non è stata solo fortuna, questa è una squadra che lavora tanto e bene anche grazie alle persone che danno il loro prezioso contributo e che in questi anni hanno saputo alzare l'asticella, con dei ragazzi immensi che non smettono mai di crederci. Adesso per la squadra testa subito alla prossima, ma con qualche consapevolezza in piu.