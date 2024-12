Calcio a 5: Serie C1. A San Vito lo Capo l’Atletico Monreale molla nel finale

Finisce 7-5 per i padroni di casa, ma la prestazione c’è stata

SAN VITO LO CAPO, 7 dicembre – Finisce 7-5 in favore dei padroni la partita che si è disputata al campo Enrico Fermi.

L'Atletico Monreale sapeva bene che non sarebbe stato facile affrontare questa squadra, imprevedibile e tagliente, specialmente sul sintetico dove i ragazzi di mister Macaluso fanno sempre più fatica. Una partita combattuta, giocata quasi alla pari, in cui è mancata quella cattiveria agonistica che si era vista invece nelle ultime partita. Il continuo " botta e risposta " di gol e occasioni si è interrotto quando, sul 5-5, e nei minuti finali del secondo tempo, i padrobi casa hanno piazzato l’allungo decisivo.

L'Atletico subisce ingenuamente 2 gol che dicono " +3" per il San Vito. Ma anche in questa circostanza la prestazione c'è stata, L'Atletico quest'anno non ha mai reso la vita facile a nessuno, e anche se perde dimostra di essere sempre sul pezzo rispondendo ad ogni gol e mettendo in difficoltà l'avversario.

Niente da fare dunque, L'Atletico resta al settimo posto in classifica a 15 punti e nel bel mezzo della " zona calda" in cui ci sono ben sei squadre a contendersi le stesse posizioni, a cinque punti di distanza tra loro. Da lunedì testa subito alla prossima e importante sfida casalinga contro L'Isola C5.