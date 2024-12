Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea cede il passo al Regalbuto

Gli ospiti passano al Paladonbosco per 2-0. La corsa verso i playoff, però, non viene meno

PALERMO, 21 dicembre – Si conclude con una sconfitta il 2024 del Villaurea Monreale. Nell’ultimo impegno di campionato, prima della sosta natalizia, infatti i neroverdi vengono battuti col punteggio di 2-0 dalla Sicurlube Regalbuto.

Una sconfitta che rallenta la marcia in classifica per gli uomini di Gallo e Speciale, ma che – se dobbiamo dirla tutta – non lascia particolari rimpianti. Gli ospiti, infatti, la cui forza era nota fin dall’inizio del campionato, hanno giocato una partita condita dai contenuti tecnici che sapevamo: grande ritmo, ottimo possesso palla e soprattutto un tourbillon di posizioni in campo, che hanno dato a mister Gamiddo i frutti sperati.

Pronti, via e gli ennesi hanno provato spingere forte sull’acceleratore, agevolati, probabilmente, da un atteggiamento un po’ timido dei salesiani. Così facendo, sono riusciti a portarsi sul doppio vantaggio, in entrambi i casi con Dall’Onder, che con due comodi tap-in ha portato il risultato sul 2-0 Sicurlube. Dispiace che in occasione del primo gol, la rete sia arrivata dopo una bella occasione confezionata dal Villaurea. In pratica si è materializzata la regola non scritta: gol sbagliato, gol subito.

Discorso diverso, invece, in occasione del 2-0: una percussione di Lo Cicero sul settore di sinistra ha consentito a Dall’Onder di ribadire in rete da meno di un metro.

I salesiani hanno cercato di replicare, dopo aver preso un po’ le misure agli avversari. Hanno prodotto qualche bella occasione, soprattutto hanno dimostrato di avere cuore e di reggere sul piano del ritmo contro la Sicurlube. Tutto ciò, però, non è servito. A riprova della grande solidità della formazione ennese. I rimpianti in casa Villaurea Monreale sono legati al tiro libero non realizzato a fine primo tempo da Bardan e ad un paio di occasioni nella ripresa, che solo per questioni di millimetri non sono andate a buon fine: una conclusione alta di Abisso da distanza ravvicinata, una deviazione fuliminea di uno degli ospiti che ha ingannato Bardan sotto misura ed una clamorosa traversa di La Barbera, per la quale ci sarebbe voluta la “Gol Line Technology” e che si è conclusa con un nulla di fatto. Poco altro nel corso della ripresa, con gli ospiti, paghi del vantaggio, che hanno amministrato senza particolari affanni.

Alla fine, il pubblico del Paladonbosco ha applaudito sportivamente, riconoscendo il valore degli avversari.

La sconfitta, però, non deve abbattere nessuno e soprattutto con cancella il bel girone d’andata condotto dagli uomini di Gallo e Speciale. Il gruppo c’è, la voglia e l’entusiasmo pure e soprattutto sotto l’aspetto del gioco, i salesiani hanno quasi sempre dimostrato di poter dire la loro e di non essere secondi a nessuno. L’obiettivo playoff è ancora alla loro portata. Il resto lo dirà il campo. Come dire: se son rose…