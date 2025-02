Calcio a 5: Serie B. Per il Villaurea Monreale domani il derby con il Mistral Palermo

Si gioca al Paladonbosco alle ore 15

MONREALE, 14 febbraio – Due vittorie consecutive, ottenute contro Cus Palermo e Arcobaleno Ispica, hanno avuto la funzione di far tornare il sorriso in casa Villaurea Monreale e soprattutto di aver dato alla classifica una nuova fisionomia.

A quota 22 punti e col quinto posto attualmente in tasca, gli uomini di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale sono autorizzati a coltivare qualche piccolo sogno playoff. Ovviamente per continuare a farlo saranno chiamati a mantenere un passo spedito in campionato e non perdere punti preziosi che potrebbero fare la differenza a fine stagione.

Magari a partire da domani, anche se l’impegno è ostico e certamente non induce a dormire sonni tranquilli. In programma al Paladonbosco, infatti, c’è il sentitissimo derby con il Mistral Palermo, formazione che attualmente occupa la terza piazza in classifica e che, per organico e qualità, certamente può essere annoverata nel gotha della competizione. E poi, un derby è sempre un derby, con tutti gli annessi e connessi che è facile immaginare.

All’andata finì 5-3 per gli uomini di Marco Cappello, cui il Villaurea Monreale “regalò” un tempo, quello iniziale (concluso sullo svantaggio di 0-3), per poi giocarsela nella ripresa, non riuscendo, però, a raddrizzare il risultato.

Gallo e Speciale, che dovranno fare a meno del capitano Bepi Abisso, recuperano Thomas La Barbera, che ha scontato il turno di squalifica. Mister Cappello, invece, da parte opposta dovrà fare a meno di Salvo Murò e di Roberto D’Orio, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo.

La partita sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle 15. Fischieranno Davide Gammaro della sezione di Rossano Calabro, Andrea Salanitro di quella di Catania. Al crono David Sparacello della sezione di Palermo.