Calcio a 5: Serie B. Gli occhi della tigre del Villaurea Monreale, il Mistral va ko

Partita tiratissima fono all’ultimo secondo. I salesiani si impongono per 8-7

PALERMO, 15 febbraio – Se qualcuno avesse avuto bisogno di una bella scarica di adrenalina avrebbe fatto bene a recarsi oggi pomeriggio al Paladonbosco. Ne sarebbe uscito con una dose per i prossimi mesi.

È stata una partita a dir poco elettrizzante la sfida fra Villaurea Monreale e Mistral Palermo, big match della quinta di ritorno del campionato nazionale di Serie B. I padroni di casa se la sono messa in tasca, assieme ai preziosissimi tre punti, al termine di una sfida che non ha lesinato emozioni, letteralmente fino all’ultimo secondo.

8-7 il punteggio del campo, frutto di un andamento da montagne russe nel quale il Villaurea Monreale ha prima allungato fino al 3-1, poi ha dovuto subire la replica del Mistral che ha ribaltato il punteggio, portandosi sul 4-3 in proprio favore fino all’intervallo.

Quindi ancora ribaltoni nella ripresa, con l’allungo Villaurea fino al 7-4, prima dell’ennesima rincorsa Mistral, che riapriva un match che sembrava chiuso, portandosi sul 7-6. Nel finale però, gli sopiti non sono riusciti a completare l’opera, cede sul definitivo 8-7. Ma se, a soli 3” dalla fine, l’eterno Torcivia avesse indovinato un calcio di punizione dalla distanza, probabilmente le emozioni sarebbero state di più.

Così come le emozioni e i gol sarebbero potuti essere di più se soprattutto il Villaurea non avesse sprecato davvero tanto in fase di ripartenza, quando il risultato poteva e doveva essere arrotondato.

Il Mistral Palermo, cui vanno fatti i complimenti per non aver mai mollato ed averci creduto fino all’ultimo istante, ha ruggito fino al suono della sirena, ma il risultato era già dalla parte Villaurea che ha portato a casa (meritatamente) il match.

La partita, così come era nelle previsioni, è stata tirata, combattuta, maschia, condita da tre espulsioni, ma sostanzialmente corretta.

In casa Villaurea Monreale top scorer di giornata ancora una volta Salvo Cassata, che con i suoi inserimenti al secondo palo ha fatto più male della grandine alla difesa Mistral. Doppietta (dell’ex) per Filippo Giangrande, ancora una volta utile ed incisivo, al netto di un’espulsione evitabile. Gli altri gol sono stati realizzati da Nico Giannola, Carmelo Giannusa e Thomas La Barbera.

Nelle fila del Mistral, invece, migliora la sua classifica marcatori Marco Torcivia, per il quale il tempo sembra non passare, che si iscrive per tre volte nel tabellino. Le altre rei portano la firma di Marco Di Maria, Benny Napoli, Nino Cascino e del baby Paolo Cusimano.

Il Villaurea Monreale, che mette in archivio la terza vittoria consecutiva, da stasera occupa la quarta posizione in classifica. Sabato, però, arriva un altro esame severo in quel di Barcellona Pozzo di Gotto, dove servirà un’altra prova con l’adrenalina sprigionata oggi per tornare a casa con i punti in tasca.