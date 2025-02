Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale a caccia di punti playoff a Barcellona

Insidiosa trasferta al PalAlberti per i salesiani di Gallo e Speciale

MONREALE, 21 febbraio – La tradizione non è favorevole, ma – si sa – le statistiche sono fatte per essere sovvertite. Con questa intenzione domani pomeriggio il Villaurea Monreale sfida il Barcellona Futsal.

La partita, che si disputa nel bell’impianto del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, è valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B (Girone H), 6ª di ritorno. Il Villaurea Monreale ci arriva con uno stato di salute buono, alla luce delle tre vittorie consecutive, ottenute contro Cus Palermo, Arcobaleno Ispica e Mistral Palermo, che ne hanno rilanciato le chances in chiave playoff. Gli uomini di Gallo e Speciale, fortunatamente, nel momento cruciale della stagione, dopo un momento di appannamento, sono stati in grado di tirare fuori il meglio di sé, giocando con quella determinazione e quella concentrazione necessarie a indirizzare le partite dalla loro parte, pur al cospetto di avversari agguerriti, che non hanno fatto di certo da sparring partner.

È chiaro che una vittoria domani in terra messinese (sarebbe la quarta consecutiva) direbbe una parola non definitiva, ma certamente importante nella corsa verso i playoff promozione che – a questo punto – diventano l’obiettivo della compagine salesiana. Dall’altra parte del campo, però, ci sarà una formazione che in casa sa mettere in difficoltà chiunque e che certamente vorrà porre nel cassetto quei punti salvezza di cui ha bisogno.

Il Villaurea non potrà schierare Filippo Giangrande, fermato per un turno dal giudice sportivo, a causa dell’espulsione rimediata a pochi secondi dalla fine, nella sontuosa partita giocata contro il Mistral Palermo, cui aveva rifilato una splendida doppietta. Sarà della partita, invece, Christian Badalamenti, che ha recuperato dopo l’infortunio alla caviglia subìto nel corso del derby di sabato scorso.

Il match, compatibilmente con la situazione logistica, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partener del Villaurea Monreale. Fischio d’inizio alle ore 16. Dirigeranno l’incontro Simone Crescenzi della sezione di Viterbo e Alessandro Naspini di Roma 2. Al crono Salvatore Cucuzzella della sezione di Ragusa.