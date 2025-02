Calcio a 5: Serie B. Villaurea Monreale, poker servito

Contro il Barcellona Futsal arriva la quarta vittoria di fila. Al PalAlberti finisce 9-5

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 22 febbraio – La striscia positiva continua e continua alla grande. La marcia prosegue con una squillante vittoria in casa del Barcellona Futsal, frutto di una partita dominata e di una superiorità che è sembrata netta e senza appello.

C’era qualche interrogativo in casa Villaurea Monreale dopo la vittoria importante di sabato scorso contro il Mistral Palermo. C’era da sperare nella stessa intensità mostrata contro Torcivia e compagni, nella concentrazione dei giorni migliori. Se ne sono ricordati i verdeazzurri che hanno vinto per 9-5, portando a casa tre punti che dicono una parola importante in chiave playoff.

Al PalAlberti, dove la tradizione non era favorevole e da dove spesso si era tornati a casa con le pive nel sacco, Cassata e soci hanno mostrato un’autorevolezza da squadra di rango, lasciando intendere fin da subito che per il Barcellona non sarebbe stata aria.

Solo qualche momento di fisiologica rilassatezza ha parzialmente rimesso in corsa i padroni di casa, ma tutte le volte che questi provavano a risollevare la testa, gli ospiti sono stati bravi a ricacciarli indietro, ristabilendo le giuste distanze.

Pronti, via e il Villaurea Monreale si portava sul 3-0, dando l’impressione di controllare senza affanno. Il ritorno del Barcellona, però, era dietro l’angolo, con la rimonta parziale fino al 3-2 con cui si chiudeva il primo tempo.

Nella ripresa la determinazione del Villaurea Monreale saliva di giri e i gol arrivavano uno dopo l’altro, senza che il Barcellona, pur schierando nel finale il “quinto di movimento”, potesse arrivare ad impattare.

In casa dei salesiani tripletta per Giannusa e per il ritrovato Nico Giannola, due gol per Thomas La Barbera (uno dei quali con l’ennesima palombella dalla lunghissima distanza) e classico gol di Cassata, solito condor appostato al secondo palo. Nelle fila Barcellona andavano a segno Sanchez (doppietta), La Torre, Nania e Gullo.

Sabato prossimo il calendario propone il match casalingo contro l’Alcamo fanalino di coda. Dopo il poker pensare al pokerissimo non è idea da scartare, a patto, come sempre, di non sottovalutare nessuno, di avere rispetto di tutti. La sufficienza, si sa, può fare brutti scherzi e di brutti scherzi non ne vogliamo sapere.