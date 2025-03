Calcio a 5: presentata a Casa Cultura la quinta edizione del Torneo Dia

La competizione, rivolta a squadre amatoriali di calcetto, prenderà il via la prossima settimana tra il campo Giotti e i campetti Florio

MONREALE, 4 marzo - È stata presentata ieri la quinta edizione del Torneo Dia, denominato per ragioni di sponsorizzazione “Dia Swee Season V”.

La competizione, che partirà giorno 10 marzo, è aperta senza limitazioni a diverse squadre amatoriali della città di Monreale e non solo.Di fronte ad una cornice di pubblico considerevole, l’edizione è stata presentata a Casa Cultura, nei locali della Biblioteca Comunale. Presente all’evento anche l’assessore comunale allo sport Salvo Giangreco. L’evento, iniziato intorno alle ore 20, ha visto prendere la parola inizialmente gli organizzatori Gabriele Rispetta e Paolo Lombardo, che hanno poi presentato gli altri membri dello staff del torneo.

Ogni membro avrà un ruolo specifico all’interno di un’organizzazione che prevederà diversi servizi: la telecronaca delle partite in diretta, un lavoro di montaggio post-produzione di contenuti social e highlights, servizi fotografici (che serviranno poi per la stampa di un album di figurine) ed un sito apposito per il torneo dove gli utenti registrati potranno giocare ad un fantacalcio con i giocatori della competizione.

La serata si è poi conclusa con un evento medico informativo “Salute e Benessere” a cura di Ipoh e con un rinfresco finale offerto dall’organizzazione. Le partite si terranno dalla prossima settimana fino al 23 maggio, qualche giorno prima della partenza del Torneo dei Quartieri. Esse saranno disputate tra il Campo Antonio Giotti e i Campetti Florio. Le iscrizioni termineranno mercoledì 5 marzo: venerdì 7 marzo saranno effettuati i sorteggi dei calendari del torneo.