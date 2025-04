Calcio a 5: Serie B. Domani playoff di andata tra Villaurea Monreale e Mistral Palermo

La gara doveva giocarsi sabato 26, ma le giornate di lutto per la scomparsa di papa Francesco hanno fatto anticipare a domani il confronto. Fischio d’inizio alle 19,15

MONREALE, 24 aprile – L’appuntamento era fissato per sabato 26. Poi la scomparsa di Papa Francesco e le successive disposizioni del governo che hanno portato ad una giornata di stop a tutte le manifestazioni sportive hanno cambiato le carte in tavola.

E così, la partita di andata del primo turno dei playoff promozione del campionato nazionale di serie B (Girone H) fra Villaurea Monreale e Mistral Palermo si disputerà domani, 25 aprile, festa della Liberazione, giornata tradizionalmente dedicata alla celebrazione dei valori della Resistenza.

La sfida andrà in scena al Paladonbosco alle 19,15, quando verosimilmente i tanti supporters che con ogni probabilità affolleranno le tribune dell’impianto salesiano, avranno smaltito le tradizionali grigliate e gite fuori porta tipiche del 25 aprile.

Difficile dire come le squadre arrivano a questo impegno. Troppo lontana l’ultima partita disputata: il 5 aprile il Mistral Palermo, addirittura il 29 marzo il Villaurea Monreale. Poi la lunga pausa imposta dalla Divisione ha costretto le due squadre solo ad allenarsi e a prepararsi con qualche amichevole magari impegnativa, ma pur sempre amichevole.

Impossibile, quindi, capire il loro stato di salute. Come sempre, a parlare sarà solo il campo. Quel che è certo è che la sfida è sentita, anzi sentitissima e che le due squadre non risparmieranno alcuna goccia di sudore per vincere la partita.

Va ricordato che il Mistral Palermo ha concluso la regular season al terzo posto, mentre il Villaurea Monreale al quarto (le squadre si incontrano proprio per questo piazzamento), mentre nell’altra semifinale regionale il Marsala Futsal, atrocemente beffato nell’ultima partita di campionato in casa propria contro il Regalbuto, vincitore del girone, se la vedrà con l’Adrano Futsal.

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di MonrealeNews. Palla al centro alle 19.15. Fischieranno Davide Gammaro della sezione di Rossano e Giuseppe Suriano di quella di Vibo Valentia. Al crono Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento. Il ritorno è in programma venerdì 2 maggio alle ore 20 al PalaOreto di Palermo.