Adesso è ufficiale: il Palermo promosso in serie C

La decisione al termine del Consiglio Federale della FIGC

PALERMO, 8 giugno – Lo attendevamo da tanto, forse troppo tempo: il Palermo è in serie C. Nel primo pomeriggio, infatti, il Consiglio Federale ha accolto la richiesta espressa dalla Lega Nazionale Dilettanti in merito alla promozione d’ufficio delle prime classificate dei rispettivi gironi di serie D tra i professionisti.

Insieme al Palermo (girone I), approderanno nella medesima categoria Lucchese (A), Pro Sesto (B), Campodarsego (C), Mantova (D), Grosseto (E), Matelica (F), Turris (G) e Bitonto (H). Le ultime quattro di ogni girone retrocesse in Eccellenza.

“Forza Palermo. Portaci via da questa m**** di categoria”: detto, fatto. Il Palermo, finalmente, ha soddisfatto il coro puntualmente urlato dagli ultras della curva Nord, ogni domenica, in casa e in trasferta. A +7 dalla seconda classificata – il Savoia – i rosanero si aggiudicano la promozione, spadroneggiando sulla vetta a quota 63 punti, con 47 reti realizzate e 16 subite. L’ultima gara ufficiale disputata, prima dell’emergenza pandemica, risale a quella dell’1 marzo quando le aquile di Pergolizzi – ormai ex allenatore del Palermo – castigarono con un modesto poker il Nola al Renzo Barbera, grazie alla rete di Felici e alla tripletta di Floriano, nel match valido per la 26a giornata del campionato di serie D.

Adesso, per i predatori del capoluogo siciliano, si aprirà un nuova pagina di storia, tutta da scrivere. Dunque, bisognerà programmare la nuova stagione, sciogliendo il rebus allenatore – Boscaglia, secondo il Giornale di Sicilia – confermare le diverse pedine che hanno garantito la promozione tra i professionisti, durante il corso della stagione e infine comprendere il futuro di Di Piazza, in seguito alla querelle nata recentemente con il presidente maggioritario Mirri.

"Con grande soddisfazione – ha commentato il sindaco, Leoluca Orlando – apprendo della conferma della promozione in Serie C sancita nel pomeriggio dal Consiglio Federale. Giunta a causa dello stop dei campionati minori a causa della emergenza sanitaria, tuttavia nessuno può nascondere che la promozione è stata legittimata e conquistata prioritariamente sul campo dove la squadra rosanero sin dall'inizio del torneo ha dimostrato di meritarsi un campionato di livello superiore.

Il mio apprezzamento va dunque all'intera squadra del Palermo, al suo presidente, ai dirigenti, che con impegno e professionalità, ognuno per la propria parte, hanno regalato questa gioia ai tifosi rosanero e all'intera città.

La promozione in serie C, di fatto, è il primo traguardo raggiunto di quel progetto iniziato la scorsa estate quando abbiamo affidato con convinzione ad Hera Hora il compito di rilanciare il calcio a Palermo.

Adesso, si apre la porta del professionismo e sono certo che il Palermo presto tornerà ad occupare spazi prestigiosi nel panorama del calcio italiano.

Infine, esprimo apprezzamento per l'intera tifoseria rosanero, per i club organizzati, che sin dalla prima partita hanno dimostrato attaccamento ai colori come storicamente fatto e per il fatto che hanno deciso di non festeggiare la promozione in serie C con pubbliche manifestazioni in rispetto ai tantissimi morti provocati dal Covid e come segno di vicinanza alle loro famiglie, dimostrando una straordinaria sensibilità e civiltà che coniuga passione sportiva e rispetto civile. Ci sarà tempo per nuovi festeggiamenti e per nuovi traguardi. Forza Palermo”.