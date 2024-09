Villaurea Monreale, buona la prima: ad Alcamo arriva la prima vittoria

(foto Tuttocampo)

Finisce 4-0 il match del primo turno della Coppa di Divisione. Tony Orlando, con tre gol, è l'eroe di giornata

ALCAMO, 21 settembre – Comincia nel migliore dei mondi la stagione ufficiale del Villaurea Monreale che al PalaGrimaudo di Alcamo supera senza eccessive difficoltà la locale formazione dello Sporting col punteggio di 4-0.

La partita, riservata agli Under 23, era valevole per il turno preliminare della Coppa di Divisione e ha messo in mostra una compagine salesiana che ha evidenziato buone trame di gioco, anche se – ovviamente – ancora non al top della condizione. Pesano, evidentemente, i duri carichi di lavoro imposti dallo staff tecnico, che serviranno ad affrontare una stagione lunga e difficile come quella che sta per cominciare, ma che appesantiscono ancora le gambe.

Il punteggio dice che il Villaurea Monreale ha vinto ed ha vinto bene. Confortante, soprattutto, il “clean sheet” con cui ha chiuso il confronto la difesa salesiana, ma certamente c’è ancora molto da lavorare, per raggiungere il top della condizione.

Nella prima parte di gara i ragazzi oggi in maglia neroverde, pur mettendo sul piatto della bilancia una certa supremazia, forse per eccesso di fretta, non sono riusciti a pungere efficacemente. Tutto questo fino al momento del vantaggio, siglato da Tony Orlando per l’1-0 con cui si è andati al riposo.

Nella ripresa i salesiani hanno alzato l’asticella del giro palla, mostrando più pazienza e più determinazione. E così, complice anche un calo dei padroni casa, hanno avuto la possibilità di allungare nel punteggio con altre due reti di Tony Orlando (tripletta personale per lui) e la rete di Cignani. Al fischio finale, quindi, sorrisi ed abbracci, in vista del secondo match della competizione. In settimana la Divisione renderà noti gli accoppiamenti, che daranno vita al turno successivo.