Villaurea Monreale, domani inizia la stagione con la Coppa di Divisione

Importante impegno in trasferta con lo Sporting Alcamo

MONREALE, 20 settembre – Si apre ufficialmente domani la stagione agonistica del Villaurea Monreale e si apre con un gustoso aperitivo, che sarà certamente in grado di dare le prime indicazioni, in vista dell’inizio del campionato.

Al PalaGrimaudo di Alcamo, infatti, i verdeazzurri della società salesiana affronteranno lo Sporting Alcamo nel primo match valevole per la Coppa di Divisione. La competizione, per chi conosce poco le dinamiche del futsal, coinvolge, suddividendole territorialmente, le squadre che fanno parte, appunto, della Divisione calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti della Figc, al cui vertice, è stato recentemente eletto, in maniera pressoché “bulgara” il cefaludese, Stefano Castiglia.

Al Villaurea Monreale l’abbinamento ha posto di fronte la squadra alcamese, guidata da mister Vincenzo Giacalone, nel match che costituisce un importante banco di prova e che potrà testare la condizione fin qui maturata in questo scorcio di preparazione. Una cosa però va evidenziata: la competizione è riservata agli Under 23. Potranno essere schierati in distinta, quindi, solo giocatori nati dal 2002 in poi.

I salesiani, pertanto, potranno presentarsi al PalaGrimaudo con una formazione che è un mix di giocatori che fanno parte stabilmente della prima squadra ed elementi emergenti, provenienti dall’Under 19, che non più tardi dello scorso mese di giugno ha conquistato lo scudetto del campionato regionale, battendo ai rigori al Top Five di Torino.

Impegno significativo, ma non troppo, quindi, quello di domani, nella considerazione, tra l’altro, che anche una sconfitta potrà consentire di andare avanti alle squadre che chiederanno una sorta di ripescaggio. Il campionato di Serie B, al quale il Villaurea Monreale parteciperà (Girone H), prenderà il via, invece, il prossimo 12 ottobre, con la difficilissima trasferta lilibetana, contro il Marsala Futsal, compagine che non fa mistero di puntare al salto di categoria, per emulare i “cugini” del Mazara, che hanno trionfato nella scorsa stagione.

Frattanto la società verdeazzurra ufficializza il tesseramento di Giuseppe Di Dio, vecchia e prestigiosa conoscenza del futsal siciliano, che nonostante l’età non più verde, sarà certamente in grado di dare il suo prezioso contributo alla causa del roster allenato da Antonio Gallo e Massimilano Speciale.