Calcio a 5. Coppa di Divisione. Il Villaurea Monreale vince di misura sul Mistral Palermo

Al Paladonbosco finisce 1-0 la sfida stracittadina dell’Under 23

PALERMO, 2 ottobre – Un golletto striminzito, ma importantissimo. Un golletto che consente al Villaurea Monreale di incassare la seconda vittoria stagionale, dopo quella maturata in quel di Alcamo e guardare con fiducia al prosieguo della stagione.

È finita 1-0 la sfida andata in scena ieri sera al Paladonbosco che vedeva la formazione salesiana Under 23 opposta a quella omologa del Mistral Palermo, valevole per la prima giornata del girone Z della Coppa di Divisione.

La vittoria di un solo gol di scarto, però, non inganni. Probabilmente qualche altro gol avrebbe reso giustizia alla prestazione della squadra di Speciale-Sprio, che ha giocato una partita convincente (specie nella ripresa), ma che ha trovato sulla sua strada un ottimo Di Liberto, attento portiere del Mistral, autore di qualche intervento di grande rilievo.

A decidere è stato Gioacchino Passannanti nella seconda parte della ripresa, che da due passi ha ribadito in gol un assist al bacio, dopo un gioco di prestigio sull’out di sinistra, di Vincenzo Francavilla, che con Tony Orlando ha diviso la palma del migliore in campo.

Nel finale l’atteso ritorno del Mistral, che ha stretto i tempi per arrivare al pareggio, con un forcing generoso, che però ha trovato un’attenta retroguardia salesiana condita da un sempre attento Gigi Mistretta.

Sabato prossimo, giorno in cui è in calendario la seconda giornata, il Villaurea Monreale osserverà un turno di riposo. Tornerà in campo nella terza giornata in trasferta contro il Cus Palermo.