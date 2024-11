Calcio a 5: Serie B. Villaurea Monreale alla prova Adrano per allungare la striscia

Frattanto la società si rinforza: arriva il bomber spagnolo Angel Bardan Plaza

MONREALE, 29 novembre – Quattro vittorie nelle ultime cinque partite sono un ruolino di marcia confortante e che significa di certo un buono stato di salute della squadra. I numeri, però, servono a poco se non si prova a migliorarli.

Per questo il Villaurea Monreale vuole allontanare l’idea di adagiarsi o cullarsi ed aspira ad allungare la striscia, per migliorare ulteriormente la propria classifica. Per riuscire nell’intento, però, sa bene di dover alzare ulteriormente l’asticella del proprio livello di gioco, perché domani al Paladonbosco arriva un avversario di spessore come l’Adrano C5, squadra che naviga al terzo posto della graduatoria e che è piena di ottimi giocatori. Un avversario, oltretutto, che vorrà fare di tutto per confermare il proprio stato di grazia, come testimoniato dall’importantissima vittoria casalinga ottenuta sabato scorso contro la Sicurlube Regalbuto.

Mister Gallo dovrà rinunciare ad una pedina importante come Filippo Giangrande, espulso sabato scorso ad Alcamo per doppio giallo e fermato per un turno dal giudice sportivo De Renzis.

Ma la notizia del giorno, in casa Villaurea è il botto di mercato annunciato oggi dalla società, che ingaggia il forte bomber spagnolo Angel Bardan Plaza. 25 anni a dicembre, nativo di Malaga, destro naturale, ma ottimo anche col mancino, Angel Bardan Plaza ha cominciato questa stagione nello Sporting Alcamo, con cui ha già messo a segno 7 gol nel campionato di Serie B.

Laterale, ma in grado di ricoprire egregiamente anche il ruolo di pivot, è dotato di enorme bagaglio tecnico, che da adesso potrà mettere disposizione della squadra. Si tratta del primo giocatore straniero nella storia del Villaurea.

Ha iniziato la carriera giocando nella Serie B spagnola, difendendo i colori del Torremolinos e del Coin, poi si è trasferito in Italia, giocando a Noci (provincia di Bari), Marsala, con cui ha vinto pure la Coppa Italia di Serie C, quindi Foggia e infine Sporting Alcamo.

Bardan sarà a disposizione del tecnico dei salesiani non appena saranno perfezionate le procedure burocratiche legate al tesseramento. Domani contro l’Adrano il match sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming a partire dalle 15 sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Fischierà una coppia laziale: Francesco Ranzazzo della sezione di Viterbo e Andrea Antagonista di quella di Roma 2. Al crono: Corrado Cosenza della sezione di Palermo.