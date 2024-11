Calcio a 5: Coppa di Divisione. Domani sera il Villaurea Monreale ospita il Marsala Futsal

Appuntamento alle 20,30 al Paladonbosco

MONREALE, 19 novembre – Con le emozioni ancora vive per il confortante successo maturato sabato scorso contro il Barcellona Futsal nel match della sesta giornata di campionato, il Villaurea Monreale si appresta domani a sfogliare un’altra pagina della sua stagione.

Si disputa domani sera, infatti, inizio ore 20.30, la terza giornata del girone eliminatorio della Coppa della Divisione, competizione organizzata dalla Divisione Calcio a 5 della LND e riservata alle società che la compongono, alla quale possono partecipare gli Under 23, nella fattispecie giocatori nati dal 2002 in poi.

Il Villaurea Monreale affronta questo terzo step della rassegna forte dei sei punti in classifica, dopo le vittorie ottenute contro Mistral Palermo e Cus Palermo. Adesso, però l’asticella si alza, perché al Paladonbosco arriva il forte Marsala Futsal, squadra capolista del campionato di Serie B (Girone H), che annovera nelle sue fila diversi giocatori di spessore, che per motivi anagrafici sono eleggibili anche nella competizione della Coppa di Divisione.

Servirà una prova di carattere, quindi, per i ragazzi di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, se vorranno allungare la striscia, sapendo che dall’all’altra parte del campo ci sarà una compagine solida che ha iniziato la stagione con grandi propositi e sta onorando tutte le competizioni cui prende parte. Il prosieguo del campionato della prima squadra, invece, è in calendario per sabato prossimo, quando i salesiani si recheranno ad Alcamo per affrontare la squadra locale dello Sporting (ore 16)

Il calcio d’inizio domani sera è fissato per le 20,30. Fischieranno Davide Salvatore Fonti della sezione di Caltanissetta e Michele Corrado Schillaci, di quella di Enna. Al crono: Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento.