Torneo dei Quartieri, cinque squilli del San Vito nella partita inaugurale

Ieri sera Conca d’Oro gremito per una bella serata di sport. LE FOTO

MONREALE, 8 giugno – E’ stata una festa di sport. Esattamente come era nelle aspettative e nei desideri di tutti gli appassionati. La partita inaugurale del “Torneo dei Quartieri”, edizione 2022, ha risposto a ciò che gli sportivi chiedevano: trascorrere una piacevole serata all’insegna del gioco.

Alla fine l’ha spuntata il San Vito sul Carmine-Carrubella, che con il punteggio di 5-1 ha legittimato una supremazia che è apparsa evidente e che, se si eccettua una circoscritta fase della ripresa in cui il match è tornato in bilico, si è manifestata per larghissimi tratti. Onore, però, pure al Carmine-Carrubella, che ha giocato una partita volenterosa ed attenta, ma che si è dovuto inchinare di fronte al maggiore tasso tecnico degli avversari.

Doverosa ed obbligatoria la citazione per Roberto Grimaudo, “hombre del partido”, che con i suoi tre gol ha indirizzato il match dalla parte del San Vito ed ha ricordato che la classe, anche se gli anni passano, resta immutata. Da citare, però, pure la bella prestazione di Roberto Lanza, nelle fila dei gialloverdi, che ha comandato le operazioni di gioco, dettando tempi e ritmi all’azione sanvitese.

Da parte opposta, non si può tacere la grande prodezza balistica di Salvatore Romeo, autore del gol della bandiera del Carmine-Carrubella, che ha sfoderato una prodezza balistica degna di ben altri palcoscenici.

A vincere, però, almeno seguendo lo spirito del torneo, è stato il pubblico monrealese, che ha affollato numeroso gli spalti del vecchio e glorioso “Conca d’Oro”, come da tempo non vedevamo, ed ha trascorso una serata piacevole, all’insegna dello sport.

Il gol del vantaggio del San Vito al 22’ del primo tempo, quando Grimaudo ha approfittato della corta respinta del portiere avversario, su conclusione di Lanza e da pochi passi ha ribadito in rete con un comodo tap-in. Il raddoppio prima dello scadere d tempo: cross dalla sinistra di Bonanno, sombrero di Lanza al portiere e gol in semirovesciata tra gli applausi del pubblico.

A proposito di applausi: tanti e meritati quelli destinati al 24’ della ripresa a Salvatore Romeo, che su calcio di punizione dai 20 metri, si è travestito da Paulo Dybala e con un sinistro velenoso ha messo il pallone sotto l’incrocio, facendo spellare le mani ai sostenitori delle due squadre.

Sembrava il preludio ad un finale di gara equilibrato ed invece no: il San Vito ha schiacciato ancora il piede sull’acceleratore, dilagando nel punteggio fino al 5-1 definitivo: ancora Grimaudo, con una girata in diagonale di sinistro ha portato a tre il suo bottino personale, quindi sono arrivate le reti di Davide Ciolino, che per una sera ha abbandonato il futsal e si è preso la sua razione di applausi con un sinistro a giro ed infine Bonanno, che è andato segno per il gol della “manita” San Vito.

Stasera si replica con la seconda partita del torneo: in campo andranno (ore 21) Villaciambra-San Castrense. Monreale News garantirà anche in questa occasione lo streaming del match con la telecronaca diretta di Silvio Cancemi.