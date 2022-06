Torneo dei Quartieri, le luci non ci stanno: ancora notte al Conca d'Oro durante San Martino - Pezzingoli

Problema illuminazione persistente: prossima settimana fischio d'inizio anticipato alle ore 19.30

MONREALE, 26 giugno – Appuntamento al buio, all night long? per tributare un successo intramontabile di Lionel Richie. Alla fine, proprio a conclusione dell'ultima sfida della giornata, purtroppo sì. Nessuno infatti avrebbe voluto che, proprio per lo scontro diretto più atteso della settimana sportiva, le luci del Conca d'Oro dessero (ancora) forfait.

Nei fatti però è ciò che è successo. Già, ancora. Villaciambra – San Castrense prima, Santa Teresa – San Martino una seconda volta, e poi ancora venerdì scorso, in San Martino – Pezzingoli, scontro diretto al vertice della classifica del Girone B che – almeno nelle ore di 'luce' – stava regalando parecchie emozioni. Niente da fare però per l'impianto di illuminazione del Conca d'Oro. Con loro si sono spenti purtroppo anche gli entusiasmi di un pubblico accorso numeroso, sia sulle gradinate che nella nostra diretta streaming, per seguire l'incontro. Una problematica insomma che – sebbene l'organizzazione del Torneo si sia messa in moto subìto per cercare di tamponare – sembra di fatto persistente. Motivo cui la prossima settimana, al fine di sfruttare al massimo tutte quante le ore di luce a disposizione, l'orario di inizio delle partite delle ultime due giornate sarà anticipato alle 19.30. Nonostante la struttura abbia i suoi anni al centro di tutto, ovviamente, sta l'interesse di concludere al meglio una competizione che stava regalando grande successo di pubblico e che stava catalizzando tanta attenzione, sui social e non. Chiamasi legge del 'chisto passa u' cunvento'.

Piuttosto, parlando di campo e dei risultati conseguiti – quelli alla luce almeno – i colpi in testa e quelli in coda alle due rispettive classifiche non sono mancati affatto. A cominciare dal San Vito, sempre più in fuga solitaria verso il trono del Girone A dopo aver fatto la voce grossa anche col Grisì (3-0). Poi è stata la volta di Carmine/Carrubella contro Pioppo, le due più claudicanti della classe. Un'occasione d'oro – per entrambe – di lasciarsi alle spalle l'altra, staccadole dai bassifondi della classifica. Invece un punto per testa e tutte e due a casa, ci si rivede alla prossima e ultima chance (2-2). Giovedì invece è stato giorno di recuperi, proprio della gara tra Villaciambra e San Castrense, saltata alla prima giornata per l'ormai noto problema luci. Formazione di quartiere che riscatta la pessima figuraccia della remuntada subìta dal Santa Teresa, imponendosi senza troppi giri di parole (0-6). Resteranno fantasmi poi quei 25 minuti iniziali del primo tempo e i restanti altri 20 del secondo che si sono riusciti a giocare tra San Martino e Pezzingoli, gara conclusiva – come detto – della settimana. Anche questa passa ovviamente nella lista con su scritto, a caratteri cubitali, 'Da Recuperare'.