Torneo dei Quartieri: e adesso le semifinali

Prossima settimana San Martino – San Vito e Grisì – Pezzingoli, sempre alle ore 21

MONREALE, 16 luglio – Verdetti definitivi, verdetti inequivocabili. Le legge del resto è quella del campo e – da sempre – non ha mai ammesso ricorsi e rivincite. Si è conclusa ieri sera anche la fase dei Quarti di Finale, la prima ad eliminazione diretta, del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni 2022. Adesso la parola passa allo step successivo, settimana prossima, delle Semifinali.

Esiti a due facce sono stati quelli provenienti in queste belle sere d'estate dal Campo Conca d'Oro, scontati, quasi già matematicaemente acquisiti in tanti speciali 'sondaggi' tra chiacchiere e bar, e tutt'altro che scontati. Partiamo da quest'ultimi. Di sicuro menzione d'onore va fatta a quella che senza troppi dubbi può – e anzi deve – essere considerata come la sfida più bella ed esaltante dell'intera competizione: San Vito – San Castrense. Potrebbe semplicemente bastare il solo citarla per comprendere quanto il vecchio (ma sempreverde) assioma del calcio ''La palla è rotonda'' si riveli ogni volta profetico.

Quella che doveva infatti essere nulla più che una passeggiata di salute per i verdeoro – schiacciasassi nei Gironi – si è rivelata ben presto invece un bel giro di giostra impazzito. Non tanto nel risultato, quanto sulla prova di nervi. Il San Vito non riusciva a sbloccare l'incontro, proprio sotto gli occhi di quanti si aspettavano invece una goleada. Anzi, non fosse stato per questione di Sorte o Iella il San Castrense si sarebbe ritrovato già in vantaggio nei primi dieci minuti, con il tiro sul palo di Marco Casamento. Soltanto al 40' della ripresa, quando ormai lo scheletro dei supplementari stava per far la comparsata fuori dall'armadio, Yusuf Kunbi si ritrova tra i piedi un rigore in movimento. Ribattuta, palla velenosa al centro area, destro alla bell'e meglio, San Vito in semifinale. Ad attenderlo ci sarà però il San Martino che con il suo numero 10, Francesco Lo Giudice, ha pescato il jackpot contro l'Aquino. Una partita subito indirizzata sul 2-0 dai biancorossi, poi ripresa fortunosamente di testa su sviluppi di calcio d'angolo. Ma il tempo della remuntada era già passato da un pezzo, e insieme a quello anche parecchie energie, fisiche e psicologiche.

Discorso a parte invece per gli altri due Quarti, disputatisi rispettivamente giovedì e ieri sera. Nessun problema per il Grisì, un 3-0 contro il Santa Teresa senza se e senza ma. Marcature preventive – così come preparate da mister Valerio – che pure sembravano assortire qualche effetto ai danni di Marchese e Candela. E' bastata una palla utile però al ragazzone in maglia numero 9 per imporre una sentenza pesante e incondizionata. Tripletta, terzo migliore in campo nel Torneo e fuga anche con qualche mattone in più verso la classifica marcatori. Basterebbe invece dire che è terminata al 33' la partita tra Pezzingoli e Pioppo per far capire – a quanti non avessero assistito all'imbarcata di ieri sera – le enormi difficoltà che putroppo i verdeoro hanno incontrato già nella fase a gironi, loro che si erano qualificati ai danni del Carmine/Carrubella soltanto per una differenza reti migliore (di un solo gol!) e peraltro senza vincere nemmeno un volta. La marea orange si scontrerà dunque contro i 'terribili venuti da lontano' del Grisì. Questi dunque gli appuntamenti di prossima settimana, con un occhio già alla finale di domenica:

SAN MARTINO – SAN VITO (Martedì ore 21)

GRISI' – PEZZINGOLI (Giovedì ore 21)