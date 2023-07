Calcio: Terza Categoria. Pioppo lancia la sfida: ''Ci siamo anche noi''

Presentata la società che sarà ai nastri di partenza della nuova stagione. LE FOTO

MONREALE, 31 luglio – Adesso è veramente tutto pronto per dare avvio alla nuova stagione sportiva a tinte giallo-verdi. Ieri sera infatti, nei locali della chiesa di Maria Santissima Immacolata, si è svolta infatti la cerimonia di presentazione del Real Pioppo, formazione di calcio della frazione monrealese che disputerà il prossimo campionato di Terza Categoria.

Una serata distesa, di gioia e soprattutto di grandissime aspettative per l'immediato futuro sportivo della compagine gialloverde che è stata dunque presentata ufficialmente al pubblico e si appresta a mettere adesso sul campo tutta la motivazione necessaria a far bene in un campionato difficile e tosto come quello della terza categoria palermitana.

Nel frattempo però tanti sorrisi, tante foto (come quelle da noi proposte nella nostra gallery) e i migliori auguri, da scambiarsi in compagnia. Presente ieri alla manifestazione anche l'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Letizia Sardisco.

Il progetto sportivo – nato in seno alla competizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale – punta infatti a togliersi tante soddisfazioni, sempre ovviamente all'insegna del divertimento, ma certamente con quella spinta agonistica e quella motivazione che i pioppesi hanno sempre saputo dimostrare anche nel corso dell'ultima edizione del Torneo locale.

Pochi dubbi sull'allenatore, intanto. Chi se non mister Roberto Garda, che buonissime cose ha proposto – insieme ai suoi ragazzi – proprio nell'arco della competizione locale durante quest'estate? Alla preparazione atletica dei ragazzi che comporranno il gruppo squadra ci penserà invece Massimiliano Pirozzo. Presidente della squadra sarà Vincenzo Parlato (onorario invece Giovanni Segreto), mentre suo vice sarà Salvo Terranova. Tutto il restante gruppo dirigenziale vede invece Francesco La Marca, Salvatore Rinaudo, Luca Buccino, Angelo Garda, Giovanni Sassano, Andrea Mucera, Cristian Pidalà, Giuseppe Lo Coco. Tesoriere e segretario infine saranno rispettivamente Sergio Gallina ed Enzo Alongi.