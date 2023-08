Calcio: Terza Categoria. Monreale News è il nuovo media partner del Real Pioppo

La squadra gialloverde debutterà quest'anno nel campionato di Terza Categoria

MONREALE, 8 agosto - Ogni bella storia ha bisogno del suo via, ogni sinfonia ha bisogno del direttore d'orchestra che dia il la ai suoi musicisti. Tra mille difficoltà, ma altrettante soddisfazioni, Pioppo avrà la sua squadra nel campionato di Terza Categoria.

Merito del lavoro encomiabile di Salvo Terranova, Vincenzo Parlato e Roberto Garda, colonne portanti del Pioppo durante l'edizione di quest'anno del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, dove la squadra di frazione non ha mai sfigurato. Da una loro intuizione è nato il Real Pioppo, la società che sarà ai nastri di partenza della prossima Terza Categoria palermitana.

Giorno 31 luglio scorso è avvenuta la presentazione nei locali della chiesa Maria Santissima Immacolata, mentre, per quanto riguarda la parte tecnica, sono già stati effettuati due stage per le selezioni nel Campo Conca d'oro a cavallo tra i mesi di luglio ed agosto.

La prima stagione del Real Pioppo sarà raccontata anche da Monreale News, nuovo official media partner del club, che crede fermamente nella bontà di un progetto che mira principalmente a regalare momenti di svago e gioia ai cittadini pioppesi e non solo. Manca sempre meno al fischio d'inizio, ma già i motori si stanno scaldando: Pioppo presto avrà la sua squadra, e il Real non vede l'ora di far sognare un'intera popolazione.