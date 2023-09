Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo scalda i motori: iniziata la preparazione atletica

Gialloverdi al lavoro per la stagione 2023/24, che rivedrà Pioppo sulla mappa del calcio dilettantistico palermitano

PALERMO, 5 settembre - Il Real Pioppo comincia a diventare realtà: la creatura dei presidenti Salvo Terranova e Vincenzo Parlato e del mister Roberto Garda inizia a scaldare i motori per la stagione che comincerà a breve.

I gialloverdi hanno effettuato le prime sgambate dell'annata, al campo Santa Cristina di Borgo Nuovo, sotto l'occhio vigile del tecnico e del corpo dirigenziale, nella serata di ieri lunedì 4 settembre.

Tanti sorrisi e molta concentrazione: la voglia di fare bene è indescrivibile e non si vede l'ora di iniziare il campionato. Ancora non si hanno notizie circa le squadre partecipanti e il calendario della Terza Categoria, ma il Real Pioppo non vuole farsi trovare impreparato. In testa, l'obiettivo di fare il meglio possibile nella stagione di debutto, sia per gli sforzi dei dirigenti sia per il tifo pioppese, che rivedrà una squadra di calcio dopo 40 anni.