Calcio, il giovane pioppese Leonardo Di Maria approda al Messina

Giocherà nella formazione Primavera allenata da Alessandro Parisi

MESSINA, 7 settembre – Approda al Messina il giovane monrealese, originario di Pioppo, Leonardo Di Maria, dopo l'esperienza nell'Under 17 del Palermo calcio. Per lui si aprono le porte della formazione Primavera, allenata da mister Alessandro Parisi.

Leonardo Di Maria, classe 2006, gioca da terzino sinistro. Fisico prestante, nonostante la giovane età, nel corso della sua formazione si è messo in luce per le sue qualità, soprattutto perché è dotato di un buon sinistro. Si è formato nel Valle Jato calcio, dove lo ha sgrezzato mister Simone Pescina, per poi passare al Gonzaga e quindi al Cus Palermo.

Su di lui si erano concentrate le attenzioni di alcune società professionistiche, ma non appena ha avuto la possibilità di essere valutato dal club messinese non ha esitato a sposare il progetto giallorosso. Di Maria è pronto per dare una grossa mano ai suoi nuovi compagni mettendosi a disposizione del tecnico Alessandro Parisi (nella foto entrambi), che, tra l'altro, avendo giocato a buoni livelli (una presenza anche in Nazionale) nel suo ruolo, potrà dargli utili consigli per lo sviluppo della sua carriera.