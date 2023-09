Calcio: Terza Categoria. Debutto da sogno del Real Pioppo: battuto 2-0 il Camporeale

Nonostante le due categorie di differenza, la squadra pioppese vince la sua prima storica amichevole

MONREALE, 10 settembre - Ogni costruzione deve avere sane fondamenta: quelle del Real Pioppo, oggi, hanno dato l'impressione di esserlo.

Nonostante i pronostici della vigilia fossero a favore degli avversari del Camporeale, che milita in Prima Categoria, la squadra pioppese non si è fatta intimidire, mostrando i primi sprazzi di un gioco pimpante e, sicuramente, all'altezza della categoria che andrà ad affrontare quest'anno.

I gialloverdi, guidati da mister Garda, hanno sin da subito fatto intravedere la bontà del progetto messo in piedi dal presidente Vincenzo Parlato e dal vicepresidente Salvo Terranova. La partita, iniziata alle 10:30 al campo Conca d'Oro di Monreale, è stata frazionata in tre tempi da trenta minuti ciascuno, per consentire alle due formazioni di poter effettuare più esperimenti possibili. Il match, molto tattico, ha visto diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Il Camporeale è avanti con la preparazione e, probabilmente, anche dal punto di vista tecnico, ma il Real Pioppo dove non arriva coi polmoni arriva col cuore.

Il primo, storico, gol del Real arriva grazie a Piero Messina, che sigla l'1-0 al 15' minuto. La rete dà il la alla supremazia pioppese, che poi, sempre intorno alla metà del secondo tempo, trova il raddoppio, grazie alla stoccata di Giacomo Allegra. Il 2-0 sarà il punteggio che maturerà al termine della gara, che ha visto poi salire in cattedra gli ospiti. Il Camporeale, però, si è sempre infranto con il muro gialloverde, spinto dal calore del pubblico. Grande prestazione anche per i tre portieri della formazione di casa, Bonanno, D'Alcamo e Matranga, che con grandi interventi hanno impedito che il Camporeale segnasse il gol che avrebbe riaperto la gara. Dopo il triplice fischio dell’arbitro Ivan Tramontana, che ha condotto una gara impeccabile, i gialloverdi festeggiano la loro prima storica vittoria, seppur in una gara amichevole.

Tante le rotazioni per mister Garda, ma tutti i 23 giocatori del roster pioppese vogliono e vorranno dire la loro nella difficile stagione che comincerà nel prossimo mese. Servirà il cuore e serviranno le gambe: ma non poteva esserci inizio migliore per il Real, pronto ad illuminarsi di luce propria nel prossimo campionato di Terza Categoria.