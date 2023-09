Calcio: Terza Categoria. Continua a stupire il Real Pioppo: contro il Punto Rosa finisce 4-1

Prestazione ottima della squadra di mister Garda, che domina la sfida contro una squadra di categoria superiore

PALERMO, 17 settembre - Come settimana scorsa, ma più in grande. Il Real Pioppo continua a stupire: il gioiellino gialloverde sta costruendo con calma la propria identità, sia dentro che fuori dal campo.

Nel secondo test stagionale, contro il Punto Rosa, gli uomini di mister Garda travolgono i loro avversari, terminando l'incontro al campo "Santa Cristina" di Borgonuovo con il punteggio rotondo di 4-1.

Il Real parte subito bene, conquistando un rigore nei primi cinque minuti di gara. Sul dischetto si presenta Magnolia, che si fa ipnotizzare però dall'estremo difensore avversario. Poco male, perché qualche secondo dopo segnerà Diego Balistreri il gol che apre la partita. Il giovane esterno, ex della gara, è riuscito a trovare la sua prima marcatura in gialloverde, proprio contro i suoi vecchi compagni di squadra.

Poco prima della fine del primo tempo, per il Real c'è anche lo spazio per il raddoppio, firmato da Allegra, che dà continuità alla rete siglata settimana scorsa contro il Camporeale. Il Punto Rosa prova a reagire, trovando la rete del 2-1 che spaventa i pioppesi, grazie allo stacco di Fileccia.

Il primo gol subito nella giovanissima storia del Real Pioppo, però, non rappresenta un allarme: poco dopo è Musicò a ribadire il doppio vantaggio, siglando il 3-1. Nei minuti finali c'è di nuovo spazio per Balistreri, che segna la sua doppietta personale, presentandosi nel migliore dei modi alla sua nuova squadra.

Il Real, come sette giorni fa, vince e convince: la società e i tifosi, che continuano a spingere forsennatamente la squadra, ci credono con l'entusiasmo alle stelle. L'inizio della stagione è ancora lontano, ma la storia del Real Pioppo è cominciata come meglio non poteva. Un'altra vittoria schiacciante contro una squadra di categoria superiore, che dona fiducia per il prosieguo della preparazione al prossimo campionato di Terza Categoria.