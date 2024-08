Calcio, anche il monrealese Francesco Costa firma per il Trapani

Terzino dalle belle speranze, dopo l’esperienza al Palermo sceglie la società granata

MONREALE, 9 agosto - Anche per un altro giovane ragazzo monrealese si aprono le porte del calcio professionistico: Francesco Costa, classe 2007, ha firmato con il Trapani Calcio, società siciliana neopromossa nel prossimo campionato di Serie C.



Esterno basso dalle spiccate doti atletiche, Francesco sarà aggregato inizialmente nella squadra Primavera del sodalizio trapanese, settore giovanile coordinato dal monrealese Piero Dell’Orzo.

Per Costa, la stagione 2024/25 sarà un’annata dove potrà rilanciarsi dopo l’esperienza al Palermo Primavera. Il ragazzo “nasce” calcisticamente al Buon Pastore, società che spesso ha lavorato con i migliori talenti palermitani di sempre. Ad 8 anni, dopo tre stagioni, viene scelto dal Palermo Calcio, società con la quale completa la trafila delle selezioni giovanili dai pulcini fino all’Under 16. Una serie di infortuni e di noie fisiche rallentano la sua crescita, costringendo Costa a ripartire dal Calcio Sicilia.

Si aprono adesso per lui le porte di una società che negli ultimi anni era stata una habitué del calcio professionistico, elité nel quale è ritornata dopo qualche stagione in D. Con il sogno di debuttare in Prima Squadra, Costa si farà inizialmente le ossa nella squadra Primavera per farsi trovare pronto nel caso dovesse arrivare una chiamata “dai grandi”.