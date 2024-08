Calcio: il monrealese Marco Billetta vestirà la maglia del Castelbuono, in Eccellenza

Classe 2005, centrocampista vanta già una discreta esperienza alle spalle

CASTELBUONO, 31 agosto – Il 19enne, monrealese Marco Billetta vestirà la maglia della Supergiovane Castelbuono, squadre che parteciperà al prossimo campionato di Ecellenza (Girone A) di calcio



Classe 2005, Billetta è un centrocampista che sa ben destreggiarsi in più posizioni in mediana, avendo giocato tanto da mezzala quanto da esterno, finanche trequartista, ruolo interpretato ottimamente nell’ultima stagione con la maglia della Vibonese nel campionato Juniores di Serie D, dove ha messo a segno 7 gol, meritandosi anche la convocazione nella rappresentativa del Girone I per la Juniores Cup.

Ha indossato la maglia rossoblù del club di Vibo Valentia anche in precedenza nella categoria Under 17, mentre il suo cammino antecedente lo aveva visto protagonista in Toscana, in forza al prolifico vivaio del Pontedera. Dopo un serio infortunio, il suo percorso con la Vibonese ne ha dimostrato la tenacia e la caparbietà, con una stagione disputata a livelli eccelsi.