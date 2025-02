Torneo dei Quartieri e delle frazioni di Monreale: Aquino, al via le selezioni per la prossima edizione

Residenza, esperienza nel calcio a 11 ed aver compiuto 16 anni, sono i requisiti per partecipare

MONREALE, 13 febbraio - Avranno inizio a breve gli stage programmati dai campioni in carica, ovvero della frazione di Aquino, volti alla selezione dei nuovi profili per il completamento della rosa che rappresenterà, nella prossima edizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni, il territorio monrealese.

Per la partecipazione, è necessario possedere la residenza ad Aquino - da valutare sulla base delle mappe rappresentate dai tecnici comunali - oltre ad aver maturato un’esperienza a calcio a 11 ed aver compiuto, come da regolamento, il 16esimo anno di età.

Il primo appuntamento del programma delle sessioni di prova, avrà inizio il prossimo fine settimana. Nella fattispecie, giorno, luogo ed orario, verranno stabili e comunicati in base al numero di partecipanti. Gli allenamenti, saranno guidati dallo staff tecnico, costituito dai fratelli Giuseppe e Marco Crecco. Le adesioni dovranno essere presentate inviando un messaggio attraverso le pagine social della squadra, ovvero Facebook ed Instagram, accessibili mediante i seguenti link:

https://www.facebook.com/share/14kQo2dhft/?mibextid=wwXIfr

https://www.instagram.com/aquino_tdqf?igsh=ZTNmMW8yc2I4a2dq