Monreale, furto al negozio di telefonia in pieno centro

MONREALE, 7 marzo – E’ finito con una fuga repentina in direzione Palermo il furto messo a segno nel negozio di telefonia low cost di via Benedetto D’Acquisto, a ridosso di piazza Vittorio Emanuele, avvenuto stanotte.

Intorno alle 4 del mattino dei malviventi hanno prima rotto la saracinesca e la porta e poi si sono introdotti all’interno dell’esercizio, portando via un po’ di articoli contenuti nel negozio. Giusto il tempo di arraffare il “bottino”, che è suonato l’allarme, che ha messo in moto l’intervento del proprietario, che ha allertato i carabinieri di Monreale. Il tutto, come spesso avviene, senza che nessuno vedesse o sentisse nulla.

I ladri sono scappati in auto, in direzione Palermo, ma pare che la loro corsa sia conclusa all’altezza della curva di San Ciro, dove la vettura, una Punto bianca risultata rubata, probabilmente per le condizioni viscide dell’asfalto, è andata a sbattere. A quel punto i malviventi avrebbero proseguito la loro fuga a piedi, riuscendo a portar via solo quello che potevano trasportare in mano.

L’episodio, purtroppo, denota un crescente clima di insicurezza e di paura avvertito dalla cittadinanza, a causa del cospicuo numero di tentativi, riusciti e non, di furti ed azioni criminali o vandaliche in genere.

Il furto, peraltro, arriva dopo la doppia irruzione nel centro scommesse della circonvallazione: una lo scorso 23 gennaio, l’altra qualche giorno fa, nel corso delle quali i malviventi la prima volta sono entrati armati di un coltello minacciando l’addetto, la seconda danneggiando l’ingresso e pure il muretto vicino con una macchina.

Per tacere dei continui furti di scooter o autovetture, in numero crescente che fanno aumentare il senso di insicurezza, che avvicina, purtroppo, Monreale ad altre borgate dell’hinterland palermitano, dove questi fenomeni malavitosi sono da tempo pane quotidiano.