Anci Giovani: il consigliere Riccardo Oddo è un nuovo componente del Consiglio regionale

L’insediamento è avvenuto ieri mattina a villa Niscemi

PALERMO, 18 dicembre – Ieri mattina, alle ore 10, è stato convocato il coordinamento dei giovani amministratori dell’Anci Sicilia a villa Niscemi, dove è avvenuto l’insediamento dei nuovi componenti – tra cui il consigliere di maggioranza, Riccardo Oddo – dinnanzi al neocoordinatore regionale Leonardo Spera.

Il coordinamento è composto da 40 amministratori ed è costituito da sindaci, consiglieri e assessori under 35 della Sicilia. Durante l’insediamento, dopo aver programmato le varie attività, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nonché presidente dell’Anci Sicilia, ha voluto omaggiare i neocomponenti rivolgendo loro gli auguri per questo nuovo incarico.

“L’Anci è un organo che si occupa soprattutto di formazione per i nuovi amministratori – afferma Riccardo Oddo – è un ottimo strumento per crescere e, allo stesso tempo, per confrontarsi con gli amministratori di altri comuni, al di là delle ideologie politiche. Farne parte, per me, è motivo d’orgoglio e sono grato di svolgere un ruolo responsabile nei confronti dei cittadini. Infine, credo fortemente che questo percorso potrà essere utile per acquisire varie competenze da portare all’interno della comunità e ricolgo l’invito ai miei colleghi consiglieri di partecipare alle giornate formative organizzate dall’Anci, perché le amministrazioni migliori sono frutto di una continua formazione” conclude.