L’arcivescovo Michele Pennisi incontra i sindaci del territorio dell’arcidiocesi

Presenti alla cerimonia pure i presidenti dei consigli comunali, i presidenti degli ordini professionali, i segretari comunali e le rappresentanze sindacali

MONREALE, 18 dicembre – Ieri pomeriggio, nel salone del Palazzo Arcivescovile, si é svolta una cerimonia con gli amministratori del territorio dell’Arcidiocesi, i presidenti degli ordini professionali, i presidenti dei consigli comunali, i segretari comunali e i segretari delle rappresentanze sindacali.

Dopo un breve saluto iniziale, l’arcivescovo monsignor Michele Pennisi ha posto attenzione alla figura di Don Luigi Sturzo, a cento anni dall’appello ai "liberi e forti". È seguito un dibattito, al quale sono intervenuti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidente dell’Anci, il presidente dell’ordine degli avvocati Giovanni Immordino , il sindaco di Corleone Ciccio Nicolosi, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

Quest' ultimo ha ringraziato l'arcivescovo Pennisi per la grande opportunità che ha dato con questo incontro e ha parlato della passione che ogni amministratore deve avere per la propria terra, in modo da riuscire a risolvere le difficoltà del territorio, trovando le strategie più funzionali al conseguimento del benessere sociale della propria comunità. Arcidiacono ha sostenuto che, al fine di centrare questo importante obiettivo, bisogna tenere presente la necessità di lavorare in grande sinergia: solo così è possibile creare una prospettiva futura di sviluppo reale.

Il presidente dell’ordine dei commercialisti Fabrizio Escheri si è soffermato sulla grave situazione di crisi. L’incontro si é concluso con lo scambio di auguri natalizi e il brindisi per un nuovo anno carico di speranza. Presenti Fra gli altri, il segretario generale del comune di Monreale Francesco Fragale e gli assessori Geppino Pupella, Sandro Russo, Nicola Taibi e Luigi D’Eliseo.