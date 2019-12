Intervento di bonifica sulla Provinciale 57 dopo la bufera di Santa Lucia

Pillitteri: "Grande attenzione dell'amministrazione nei confronti della frazione”

MONREALE, 20 dicembre – Hanno preso il via stamattina, grazie all’intervento della Città Metropolitana di Palermo, che ha incaricato una ditta, i lavori di pulizia straordinaria sulla Provinciale 57, così da rimuovere ramaglie, tronchi e alberi pericolanti con opere di bonifica necessarie dopo la tempesta di vento di sabato scorso.

Saranno effettuati altri interventi per garantire la sicurezza sul transito. Sul luogo Leonardo Vittoria, componente di maggioranza della consulta di San Martino Leonardo Vittoria. Ha espresso soddisfazione il Capogruppo di Diventerà Bellissima al Comune Flavio Pillitteri: "Voglio ringraziare la Città Metropolitana, per essersi attivata in questo primo intervento, il sindaco Arcidiacono e il Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia, per il prezioso interessamento. Ennesima dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione Arcidiacono nei confronti della

frazione”.